Назначен новый глава представительства ЕС в Азербайджане

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Стало известно имя нового руководителя представительства Европейского Союза в Азербайджане (ЕС).

Как сообщили Report источники в офисе ЕС, на эту должность назначен литовский дипломат Кестутис Янкаускас (Kestutis Jankauskas). Официальное сообщение в связи с его назначением будет распространено в ближайшие дни.

Согласно информации, новый руководитель представительства ЕС прибудет в Азербайджан в начале сентября.

Отметим, что K. Янкаускас с 1991 года работает в министерстве иностранных дел Литвы, до этого работал в посольствах Литвы в Вашингтоне и Стокгольме. До назначения в Азербайджан он возглавлял Мониторинговую миссию ЕС в Грузии.