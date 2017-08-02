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    Назначен новый глава представительства ЕС в Азербайджане

    Кестутис Янкаускас прибудет в Азербайджан в начале сентября

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Стало известно имя нового руководителя представительства Европейского Союза в Азербайджане (ЕС).

    Как сообщили Report источники в офисе ЕС, на эту должность назначен литовский дипломат Кестутис Янкаускас (Kestutis Jankauskas). Официальное сообщение в связи с его назначением будет распространено в ближайшие дни.

    Согласно информации, новый руководитель представительства ЕС прибудет в Азербайджан в начале сентября.

    Отметим, что K. Янкаускас с 1991 года работает в министерстве иностранных дел Литвы, до этого работал в посольствах Литвы в Вашингтоне и Стокгольме. До назначения в Азербайджан он возглавлял Мониторинговую миссию ЕС в Грузии.

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