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НАТО призвало к проведению всестороннего расследования авиакатастрофы

НАТО призвало к проведению всестороннего расследования авиакатастрофы Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла выразила соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 15:23
НАТО призвало к проведению всестороннего расследования авиакатастрофы

Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла выразила соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Report, об этом она написала в своем аккаунте в соцсети Х.

"Наши мысли и молитвы с семьями жертв крушения самолета "Азербайджанских авиалиний". Мы желаем пострадавшим в авиакатастрофе скорейшего выздоровления и призываем к проведению всестороннего расследования", - написала она.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

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Версия на английском языке NATO calls for comprehensive investigation into plane crash
Версия на азербайджанском языке NATO: Təyyarə qəzasının səbəblərini hərtərəfli araşdırmağa çağırırıq

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