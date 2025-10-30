НАТО и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере разминирования

Делегация в составе членов Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и других государственных структур посетила штаб-квартиру НАТО.

Как сообщает Report, в ходе встреч обсуждались текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и НАТО и ход реализации текущего проекта по инновационным методам гуманитарного разминирования в рамках программы "Наука ради мира и безопасности" (SPS), а также вопросы присоединения к другим проектам в рамках данной программы, организации совместных с SPS тренингов и семинаров в Азербайджане, создание Трастового фонда НАТО по Азербайджану.

Была отмечена важность поддержки международных партнеров в сфере разминирования.

Представители ANAMA сообщили о гуманитарных, экономических и экологических последствиях минной проблемы. Члены агентства подчеркнули, что мины создают серьезные препятствия для возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли и для проведения восстановительных работ в этих районах. Было отмечено, что с ноября 2020 года в результате минных инцидентов погибли или получили ранения 410 азербайджанцев.

Кроме того, были обсуждены передовые технологии, используемые ANAMA для решения минной проблемы, особенно средства механического разминирования и новые подходы, применяемые в этой сфере.