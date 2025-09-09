ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Натиг Бахышов: Интерес компаний из США к Южному Кавказу растет

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 15:46
    Натиг Бахышов: Интерес компаний из США к Южному Кавказу растет

    За 10 лет ситуация на Южном Кавказе существенно изменилась, международным компаниям, в том числе американским, предоставляются самые современные услуги. 

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Американо-азербайджанской торговой палаты Натиг Бахышов на брифинге по итогам визита делегации американских бизнесменов в Азербайджан.

    Он отметил, что Средний коридор представляет собой сложную и разветвленную сеть:

    "Сегодня Средний коридор - это более сложная и разветвленная сеть, включающая трубопроводы, производственные объекты, а в будущем еще и оптоволоконные кабели. Каждый день проводится необходимая работа для гармонизации процессов во всех сегментах коридора".

    Н.Бахышов добавил, что интерес к региону со стороны американских компаний растет. "Нелегко работать со всеми странами одновременно. Но из наших бесед с чиновниками сложилось впечатление, что они понимают важность гармонизации различных процессов. Все эти страны понимают, что упрощение процедур будет способствовать тому, чтобы компании могли легко войти на рынок и укрепиться здесь".

    Натиг Бахышов Средний коридор США
    İcraçı direktor: Regionda beynəlxalq şirkətlərə ən müasir obyektlər və xidmətlər təqdim olunur

    Последние новости

    15:58

    Мадрид закрыл въезд в Испанию для двух израильских министров

    Другие страны
    15:55

    В Непале протестующие подожгли офис президента в Шитал-Нивасе

    Другие страны
    15:51

    В Ливане заявили, что разоружение "Хезболлах" займет несколько месяцев

    Другие страны
    15:49

    Volkswagen вложит 1 млрд евро в ИИ к 2030 году

    Бизнес
    15:48

    Казахстанский эксперт: Азиатские страны должны укреплять сотрудничество для снижения геополитических рисков

    Внешняя политика
    15:46

    Натиг Бахышов: Интерес компаний из США к Южному Кавказу растет

    Внешняя политика
    15:33

    В Пакистане обрушилась швейная фабрика, есть пострадавшие

    Другие страны
    15:29

    В ООН призвали срочно мобилизовать $140 млн помощи Афганистану

    Другие страны
    15:24

    Чэн Кимлонг: Юго-Восточная Азия становится ведущим силовым центром континентального развития

    Бизнес
    Лента новостей