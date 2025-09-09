Натиг Бахышов: Интерес компаний из США к Южному Кавказу растет

За 10 лет ситуация на Южном Кавказе существенно изменилась, международным компаниям, в том числе американским, предоставляются самые современные услуги.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Американо-азербайджанской торговой палаты Натиг Бахышов на брифинге по итогам визита делегации американских бизнесменов в Азербайджан.

Он отметил, что Средний коридор представляет собой сложную и разветвленную сеть:

"Сегодня Средний коридор - это более сложная и разветвленная сеть, включающая трубопроводы, производственные объекты, а в будущем еще и оптоволоконные кабели. Каждый день проводится необходимая работа для гармонизации процессов во всех сегментах коридора".

Н.Бахышов добавил, что интерес к региону со стороны американских компаний растет. "Нелегко работать со всеми странами одновременно. Но из наших бесед с чиновниками сложилось впечатление, что они понимают важность гармонизации различных процессов. Все эти страны понимают, что упрощение процедур будет способствовать тому, чтобы компании могли легко войти на рынок и укрепиться здесь".