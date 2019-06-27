Наступит день, когда азербайджанский флаг будет развеваться в Шуше - Полад Бюльбюль оглы

“Одним из первых и, я бы сказал, важнейших решений Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году стало создание армии, 100-летие которой было отмечено нами в прошлом году”.

Об этом на приеме, посвященном Дню вооруженных сил Азербайджана, заявил посол республики в России Полад Бюльбюль оглы.

“К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго. Спустя два года АДР пала и государственная независимость Азербайджана была восстановлена только в 1991 году. Первые годы независимости были очень тяжелыми для нашей страны. Азербайджан столкнулся с большими проблемами - экономический спад, кризис. Борьба за власть еще более осложняла положение. Обстановка в Азербайджане достигла критического предела, и, воспользовавшаяся такой ситуацией, Армения оккупировала часть наших территорий. В такой тяжелой ситуации азербайджанский народ проявил мудрость, обратился к выдающемуся общественно-политическому деятелю Гейдару Алиеву и пригласил его возглавить республику. Только после прихода к власти великого лидера обстановка стабилизировалась, и Азербайджан смог выйти из этого трудного положения”, - отметил он.

Как подчеркнул дипломат, в Азербайджане не было регулярной армии, поэтому среди принятых Гейдаром Алиевым первоочередных важных решений особое место занимает решение о ее создании.

“Естественно, для создания регулярной армии были необходимы большие экономические возможности. Именно поэтому в те годы в Азербайджане были проведены серьезные экономические реформы, привлечены иностранные инвестиций и республика смогла преодолеть международную изоляцию. Проведенные в стране политические, экономические реформы стабилизировали ситуацию, и с 1993 года Азербайджан идет по пути развития и прогресса. Эта политика продолжается и сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева”, - сказал Полад Бюльбюль оглы.

По словам посла, азербайджанский народ живет в условиях войны, именно поэтому армейское строительство является важнейшим для страны: “Наша основная задача заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Нагорный Карабах – исторически исконная азербайджанская земля. Азербайджанский народ веками жил и творил на этих землях. Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Все страны мира, включая Россию, международные организации признают и поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией и восстановит свою территориальную целостность. Для этого мы создали сильную армию, которая оснащена самым современным оружием и техникой. Я уверен, наступит день, когда азербайджанский флаг будет гордо развеваться и на остающихся сегодня под оккупацией землях и в моем родном городе Шуше!”, - заключил посол.



Игбал Рустамов