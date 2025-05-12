Наследный принц Бахрейна подтвердил заинтересованность в укреплении связей с Азербайджаном

Наследный принц Бахрейна подтвердил заинтересованность в укреплении связей с Азербайджаном

Наследный принц и премьер-министр Бахрейна Салман бин Хамад бин Иса Аль Халиф подтвердил заинтересованность Королевства в развитии сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом глава правительства заявил на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

В ходе беседы наследный принц подчеркнул важность углубления двусторонних связей и продолжения совместной работы над развитием всех направлений взаимодействия.

Он отметил, что это создаст новые возможности для взаимовыгодного партнерства, способствуя благополучию и устойчивому развитию обеих стран.