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Наследный принц Бахрейна подтвердил заинтересованность в укреплении связей с Азербайджаном

Наследный принц Бахрейна подтвердил заинтересованность в укреплении связей с Азербайджаном Наследный принц Бахрейна подтвердил заинтересованность в укреплении связей с Азербайджаном
Внешняя политика
12 мая 2025 г. 13:40
Наследный принц Бахрейна подтвердил заинтересованность в укреплении связей с Азербайджаном

Наследный принц и премьер-министр Бахрейна Салман бин Хамад бин Иса Аль Халиф подтвердил заинтересованность Королевства в развитии сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом глава правительства заявил на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

В ходе беседы наследный принц подчеркнул важность углубления двусторонних связей и продолжения совместной работы над развитием всех направлений взаимодействия.

Он отметил, что это создаст новые возможности для взаимовыгодного партнерства, способствуя благополучию и устойчивому развитию обеих стран.

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Версия на английском языке Bahrain's Crown Prince reaffirms interest in strengthening ties with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bəhreyn vəliəhdi: Azərbaycanla əlaqələrin möhkəmləndirilməsində maraqlıyıq

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