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Нарышкин: Россия поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в ШОС

Нарышкин: Россия поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в ШОС Москва приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и более тесное взаимодействие страны с государствами БРИКС.
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 18:37
Нарышкин: Россия поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в ШОС

Москва приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и более тесное взаимодействие страны с государствами БРИКС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в Баку.

"Россия приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества и более тесное взаимодействие страны с государствами БРИКС. Эти организации являются уже авторитетными и уважаемыми в мире... На мой взгляд, более тесное взаимодействие с международными организациями, конечно, принесет пользу самому Азербайджану, в том числе экономические и политические дивиденды. У наших стран, России и Азербайджана, появляется дополнительная площадка взаимодействия в многостороннем формате и, конечно, мы будем преследовать общие уставные цели вышеуказанных организаций", - сказал Нарышкин.

Напомним, что в августе текущего года глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Азербайджан подал заявку на членство в БРИКС.

Азербайджан в июле 2024 года подал заявку на смену своего статуса в ШОС - с партнера по диалогу на страну-наблюдателя.

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Версия на азербайджанском языке Narışkin: Rusiya Azərbaycanın ŞƏT-də müşahidəçi statusu almasını dəstəkləyir

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