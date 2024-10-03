Нарышкин: Россия поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в ШОС

Москва приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и более тесное взаимодействие страны с государствами БРИКС.

Москва приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) и более тесное взаимодействие страны с государствами БРИКС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в Баку.

"Россия приветствует и поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества и более тесное взаимодействие страны с государствами БРИКС. Эти организации являются уже авторитетными и уважаемыми в мире... На мой взгляд, более тесное взаимодействие с международными организациями, конечно, принесет пользу самому Азербайджану, в том числе экономические и политические дивиденды. У наших стран, России и Азербайджана, появляется дополнительная площадка взаимодействия в многостороннем формате и, конечно, мы будем преследовать общие уставные цели вышеуказанных организаций", - сказал Нарышкин.

Напомним, что в августе текущего года глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Азербайджан подал заявку на членство в БРИКС.

Азербайджан в июле 2024 года подал заявку на смену своего статуса в ШОС - с партнера по диалогу на страну-наблюдателя.