Нарышкин предложил отменить процедуру мониторинга в ПАСЕ

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Спикер Госдумы России Сергей Нарышкин предложил отменить процедуру странового мониторинга в ПАСЕ, поскольку он ставит делегации в неравное положение. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Предлагаю начать борьбу с привилегиями в рамках ПАСЕ, прежде всего избавиться от такого пережитка, о котором я уже говорил, - страновой мониторинг. Он тоже ставит членов ПАСЕ, разные делегации в неравное положение", - заявил Нарышкин.

Он подчеркнул, что мониторинг может быть ситуационный, тематический, но обязательно равный по отношению ко всем парламентским делегациям.

Парламентская ассамблея Совета Европы учредила процедуру мониторинга в 1993 году. Комиссия по мониторингу обязана раз в год представлять Ассамблее отчет об основных итогах своей деятельности.