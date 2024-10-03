Нарышкин посетил Баку

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил столицу Азербайджана.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 2-3 октября посетил столицу Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В ходе переговоров в Баку с руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана были обсуждены актуальные вопросы международной обстановки, а также текущее взаимодействие СВР с азербайджанскими спецслужбами.

Состоялся обмен мнениями по вопросам противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.