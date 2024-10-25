О нас

Народный союз за свободу Гваделупы осудил нарушения прав человека Францией

Народный союз за свободу Гваделупы осудил нарушения прав человека Францией Народный союз за свободу Гваделупы (UPLG) осудил практику Франции, противоречащую правам человека, и призвал международное сообщество обратить на это внимание.
Внешняя политика
25 октября 2024 г. 18:06
Народный союз за свободу Гваделупы осудил нарушения прав человека Францией

Народный союз за свободу Гваделупы (UPLG) осудил практику Франции, противоречащую правам человека, и призвал международное сообщество обратить на это внимание.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении UPLG, распространенном в Баку.

В документе говорится: "НЕТ попыткам запугивания и угроз со стороны французской полиции в отношении UPLG и его Генерального секретаря!"

В заявлении UPLG осудил арест и задержание в парижском аэропорту Шарля де Голля генерального секретаря Жана-Жака Бисепа по возвращении из штаб-квартиры ООН в Женеве.

"На упомянутом мероприятии обсуждались случаи нарушения прав человека на территориях, контролируемых Францией. Ранее, когда генеральный секретарь планировал посетить штаб-квартиру ООН в США, он не смог продолжить поездку из-за запрета на въезд на территорию США после прохождения через Мартинику.

UPLG осуждает эту практику, противоречащую правам человека, и заявляет, что продолжит информировать международное сообщество о происходящем в стране. Организация также требует признания своего права на самоопределение и национальную независимость", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, UPLG также призывает народ Гваделупы и все патриотические и антиколониальные силы осудить подобные действия, направленные на подавление голоса тех, кто защищает права на полный суверенитет и независимость.

"Да здравствует свободная и независимая Гваделупа! Мы победим!" - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке People's Union for Liberation of Guadeloupe condemns human rights violations by France
Версия на азербайджанском языке Qvadelupanın Azadlığı naminə Xalq Birliyi Bakıdan Fransanı qınayan bəyanat yayıb

Самое важное

Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
24 октября 2024 г. 14:29
Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi