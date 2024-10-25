Народный союз за свободу Гваделупы осудил нарушения прав человека Францией

Народный союз за свободу Гваделупы (UPLG) осудил практику Франции, противоречащую правам человека, и призвал международное сообщество обратить на это внимание.

Народный союз за свободу Гваделупы (UPLG) осудил практику Франции, противоречащую правам человека, и призвал международное сообщество обратить на это внимание.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении UPLG, распространенном в Баку.

В документе говорится: "НЕТ попыткам запугивания и угроз со стороны французской полиции в отношении UPLG и его Генерального секретаря!"

В заявлении UPLG осудил арест и задержание в парижском аэропорту Шарля де Голля генерального секретаря Жана-Жака Бисепа по возвращении из штаб-квартиры ООН в Женеве.

"На упомянутом мероприятии обсуждались случаи нарушения прав человека на территориях, контролируемых Францией. Ранее, когда генеральный секретарь планировал посетить штаб-квартиру ООН в США, он не смог продолжить поездку из-за запрета на въезд на территорию США после прохождения через Мартинику.

UPLG осуждает эту практику, противоречащую правам человека, и заявляет, что продолжит информировать международное сообщество о происходящем в стране. Организация также требует признания своего права на самоопределение и национальную независимость", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, UPLG также призывает народ Гваделупы и все патриотические и антиколониальные силы осудить подобные действия, направленные на подавление голоса тех, кто защищает права на полный суверенитет и независимость.

"Да здравствует свободная и независимая Гваделупа! Мы победим!" - говорится в заявлении.