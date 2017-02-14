Посол: Мы продолжим наши усилия по расширению контактов между деловыми кругами Азербайджана и Болгарии

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Отношения между Азербайджаном и Болгарией основаны на многолетней дружбе и взаимном уважении.

Как сообщает Report, об этом в интервью болгарским СМИ заявила посол Азербайджана в этой стране Наргиз Гурбанова.

Она отметила существование стратегического уровня сотрудничества между странами, напомнив об осуществленных между странами визитах на различных уровнях.

Говоря о потенциальных сферах сотрудничества, посол отметила, что есть перспективы для наращивания партнерства в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства: "Болгария является вратами в Европу для Азербайджана и Азербайджан - это мост между Западом и Азией. Азербайджанские предприниматели пытаются активно сотрудничать с партнерами из других стран, чтобы выйти на международный рынок. В Азербайджане мы будем рады приветствовать болгарские компании в нефтяном секторе, которым я считаю, было бы интересно работать с нашими бизнесменами. Для этого мы продолжим наши усилия по расширению контактов между деловыми кругами наших стран".