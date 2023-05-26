Найджел Эллвей: Азербайджан проводит потрясающую работу по восстановлению освобожденных территорий

Азербайджан проводит потрясающую работу в восстановлении освобожденных территорий.

Азербайджан проводит потрясающую работу по восстановлению освобожденных территорий.

Как передает Report, глава секретариата и политический директор всепартийной парламентской группы по оружию взрывного действия (Великобритания) Найджел Эллвей заявил на международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию" в Баку.

"Мы бы хотели использовать опыт Азербайджана, когда говорим с правительствами других стран",- сказал он, добавив, что увиденное в Агдаме вчера стало доказательством того, что Азербайджан делает все возможное, чтобы в максимально короткие сроки восстановить всю инфраструктуру на этих территориях.

Азербайджан является одной из самых загрязненных минами стран в мире, с более чем 1,5 млн мин размещенных в период оккупации. В общей сложности, с момента начала вооруженной агрессии Армении, почти 3 400 граждан Азербайджана пострадали от мин, из которых 587 погибли. C момента окончания 44-дневной войны 302 гражданина Азербайджана стали жертвами мин (57 погибших, 245 раненых). Даже после окончания конфликта Армения продолжает устанавливать мины на территориях Азербайджана, используя Лачынскую дорогу. Только в 2021 году было обнаружено более 2700 армянских противопехотных мин на нашей территории после 44-дневной войны.

Гуманитарное разминирование является одним из основных приоритетов государственной политики Азербайджана. Сегодня в Азербайджане разминирование осуществляется с использованием самых современных и передовых технологий, доступных в мире. Более 90% процесса разминирования в Азербайджане проводится с использованием внутренних ресурсов.

Обсуждения, которые проводятся в рамках международной конференции на тему "Борьба с минами - путь к устойчивому развитию", способствуют совместным усилиям в области разминирования и открывают новые идеи и инициативы для решения проблемы на глобальном уровне.

Первый день конференции прошел 25 мая в Агдаме, где состоялись панельные дискуссии. В ходе поездки гости также ознакомились со строительными и восстановительными работами в городе.

Для участия во второй Международной гуманитарной конференции по разминированию, организованной Азербайджаном, прибыли около 190 официальных лиц, представляющих 51 страну, в том числе бывшие главы государств и правительств, члены парламентов ряда стран, руководящий состав штаб-квартиры ООН, влиятельные организации, проводящие работы по разминированию, а также представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса.