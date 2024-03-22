Начался визит Сахибы Гафаровой в Швейцарию

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Женеву, Швейцария.

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Женеву, Швейцария.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью парламента.

В Международном аэропорту Женевы делегацию встречали постоянный представитель Азербайджана в Женевском отделении ООН и при других международных организациях Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

В рамках визита Сахиба Гафарова примет участие в 148-й Ассамблее Межпарламентского союза, третьей конференции Парламентской сети Движения неприсоединения и координационном заседании Парламентской ассамблеи Азии.

В состав делегации вошли депутаты Эльнур Аллахвердиев, Солтан Мамедов, Севиль Микаилова, Кямран Байрамов, Амина Агазаде, Шахин Исмайлов и Сабина Хасаева, а также глава Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.