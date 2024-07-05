Начался визит президента ТРСК в Азербайджан

Начался визит президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара в Азербайджан.

Начался визит президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара в Азербайджан.

Как передает Report , об этом сообщили в посольстве Турции в Баку.

В рамках визита лидер ТРСК примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в Шуше 5-6 июля.

В саммите, организованном по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, примут участие лидеры Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В мероприятии также запланировано участие глав стран-наблюдателей и генерального секретаря ОТГ.

По итогам саммита, как ожидается, будут подписаны Карабахская декларация, а также ряд других важных документов. Перед саммитом пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОТГ.