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Начался визит президента ТРСК в Азербайджан

Начался визит президента ТРСК в Азербайджан Начался визит президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара в Азербайджан.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 00:53
Начался визит президента ТРСК в Азербайджан

Начался визит президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Турции в Баку.

В рамках визита лидер ТРСК примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в Шуше 5-6 июля.

В саммите, организованном по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, примут участие лидеры Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В мероприятии также запланировано участие глав стран-наблюдателей и генерального секретаря ОТГ.

По итогам саммита, как ожидается, будут подписаны Карабахская декларация, а также ряд других важных документов. Перед саммитом пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОТГ.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti Prezidentinin Azərbaycana səfəri başlayıb

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