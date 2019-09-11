Начался визит президента ПАСЕ в Азербайджан

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в рамках двухдневного визита в Баку предусмотрено ряд встреч президента ПАСЕ с официальными лицами.

В частности, запланированы встречи Лилиан Мори Паскье с членами парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, дисциплинарной комиссией.

Также 11 сентября президент ПАСЕ примет участие на конференции под названием "Наши права, наши свободы, наша Европа" по случаю 70-летия Совета Европы.