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Начался визит президента ПАСЕ в Азербайджан

Начался визит президента ПАСЕ в Азербайджан

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в рамках двухдневного визита в Баку предусмотрено ряд встреч президента ПАСЕ с официальными лицами.

В частности, запланированы встречи Лилиан Мори Паскье с членами парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, дисциплинарной комиссией.  

Также 11 сентября президент ПАСЕ примет участие на  конференции под названием "Наши права, наши свободы, наша Европа" по случаю 70-летия Совета Европы. 

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