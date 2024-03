Начался визит генсека НАТО в Азербайджан

Начался визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджан.

Как сообщает Report , об этом говорится в официальном аккаунте Альянса в социальной сети X.

Было отмечено, что после Азербайджана генсек НАТО посетит Грузию и Армению.

Столтенберг в рамках визита проведет ряд встреч с официальными лицами страны, на которых обсудит вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом.