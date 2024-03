NATO Baş katibinin Azərbaycana səfəri başlayıb

NATO Baş katibi Yens Stoltenberqin Azərbaycana səfəri başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun "X" hesabında paylaşım edilib.

Paylaşımda deyilir ki, NATO Baş katibi Azərbaycandan sonra Gürcüstan və Ermənistana səfər edəcək.

Qeyd edək ki, Stoltenberq səfər çərçivəsində rəsmi şəxslərlə görüşəcək, Azərbaycanla Şimali Atlantika Alyansı arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək.