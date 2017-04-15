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    Начался официальный визит министра обороны Закира Гасанова в Иран

    В рамках визита запланировано обсуждение по вопросам региональной безопасности

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Начался официальный визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Исламскую Республику Иран. Визит проходит по приглашению министра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадного генерала Хусейна Дехгана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

    В рамках визита запланирован ряд встреч с политическим и военным руководством Ирана, в ходе которых стороны обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества и обменяются мнениями по вопросам региональной безопасности.

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