Началось заседание совместной азербайджано-иранской технической комиссии по строительству гидроэлектростанций ”Ордубад “ и” Маразад".
Как сообщает нахчыванское бюро Report, азербайджанская делегация находится с визитом в Иране для участия в заседании.
В состав делегации входят начальник управления министерства иностранных дел (МИД) в Нахчыванской Автономной Республике Вусал Алекберли, начальник Нахчыванской государственной энергетической службы Намиг Пашаев и другие официальные лица.
На заседании обсуждаются дальнейшие шаги по завершению строительства гидроэлектростанций “Ордубад” и “Маразад”, а также гидроузлов “Худаферин” и “Гыз галасы”.