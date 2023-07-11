Началось заседание совместной азербайджано-иранской технической комиссии

Началось заседание Совместной азербайджано-иранской технической комиссии по строительству гидроэлектростанций” Ордубад “и ” Маразад".

Началось заседание совместной азербайджано-иранской технической комиссии по строительству гидроэлектростанций ”Ордубад “ и” Маразад".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, азербайджанская делегация находится с визитом в Иране для участия в заседании.

В состав делегации входят начальник управления министерства иностранных дел (МИД) в Нахчыванской Автономной Республике Вусал Алекберли, начальник Нахчыванской государственной энергетической службы Намиг Пашаев и другие официальные лица.

На заседании обсуждаются дальнейшие шаги по завершению строительства гидроэлектростанций “Ордубад” и “Маразад”, а также гидроузлов “Худаферин” и “Гыз галасы”.