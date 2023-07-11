О нас

Началось заседание совместной азербайджано-иранской технической комиссии

Началось заседание совместной азербайджано-иранской технической комиссии Началось заседание Совместной азербайджано-иранской технической комиссии по строительству гидроэлектростанций” Ордубад “и ” Маразад".
Внешняя политика
11 июля 2023 г. 13:11
Началось заседание совместной азербайджано-иранской технической комиссии

Началось заседание совместной азербайджано-иранской технической комиссии по строительству гидроэлектростанций ”Ордубад “ и” Маразад".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, азербайджанская делегация находится с визитом в Иране для участия в заседании.

В состав делегации входят начальник управления министерства иностранных дел (МИД) в Нахчыванской Автономной Республике Вусал Алекберли, начальник Нахчыванской государственной энергетической службы Намиг Пашаев и другие официальные лица.

На заседании обсуждаются дальнейшие шаги по завершению строительства гидроэлектростанций “Ордубад” и “Маразад”, а также гидроузлов “Худаферин” и “Гыз галасы”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Meeting of joint Azerbaijani-Iranian technical commission begins
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-İran Müştərək Texniki Komissiyasının iclası başlayıb

Экслюзивные новости

Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi