Начались консультации между Азербайджаном и Тихоокеанским альянсом

В Министерстве иностранных дел Азербайджана состоялась встреча аккредитованных в стране послов стран-членов Тихоокеанского альянса.

Как сообщили Report в министерстве, во встрече Азербайджан был представлен делегацией под руководством посла по особым поручениям Эльшада Искендерова, а Тихоокеанский альянс - послы Мексики, Чили и Колумбии.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан заинтересован в политико-экономическом сотрудничестве со странами-членами Альянса, дана информация о транспортном и туристическом потенциале.

Послы стран-членов Альянса подчеркнули заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном, выразили готовность к обсуждениям с соответствующими структурами практических проектов для развития связей в экономической, культурной, образовательной и туристической сферах. В ходе встречи также были обсуждены другие представляющие взаимный интерес вопросы.

На встрече участвовал также представитель Министерства экономики.