Началась встреча президента Ильхама Алиева с Мелони

В Риме началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джорджи Мелони.

В Риме началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Об этом сообщает Report из Рима, во дворце Киджи в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони встретила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони обошли строй почетного караула.

Члены итальянской делегации были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.

Затем глава государства Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони сделали совместное фото.