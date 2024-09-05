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Началась встреча президента Ильхама Алиева с Мелони

Началась встреча президента Ильхама Алиева с Мелони В Риме началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джорджи Мелони.
Внешняя политика
5 сентября 2024 г. 17:25
Началась встреча президента Ильхама Алиева с Мелони

В Риме началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Об этом сообщает Report из Рима, во дворце Киджи в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони встретила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони обошли строй почетного караула.

Члены итальянской делегации были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - председателю Совета министров Италии Джордже Мелони.

Затем глава государства Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони сделали совместное фото.

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Версия на английском языке Meeting between President of Azerbaijan Ilham Aliyev and Prime Minister of Italy Giorgia Meloni kicks off
Версия на азербайджанском языке İtaliyanın Baş naziri Prezident İlham Əliyevi qarşılayıb

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