Встреча глав МИД Азербайджана и России проходит в Москве

В Москве проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В Москве в Доме приемов МИД РФ проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как передает российское бюро Report, стороны обсудят двустороннее сотрудничество, а также актуальные региональные вопросы.

Это вторые переговоры глав МИД Азербайджана и России за текущий месяц. До этого они встречались в начале декабря для обсуждения вопросов нормализации отношений Баку и Еревана, а также повестки двухстороннего сотрудничества.

Напомним, что изначально 23 декабря в Москве планировалась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора, однако Ереван отказался от участия во встрече.