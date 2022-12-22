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МИД России: Ереван отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве

МИД России: Ереван отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве 22 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 15:46
МИД России: Ереван отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве

22 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РФ.

С.Лавров подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей, акцентирована важность продолжения работы по реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г.

"Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", отмечается в заявлении МИД РФ.

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Версия на английском языке Yerevan refuses meeting of foreign ministers of Azerbaijan, Russia, and Armenia
Версия на азербайджанском языке Sabah Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan XİN başçılarının görüşü olmalıymış, İrəvan iştirakdan imtina edib

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