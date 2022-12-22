МИД России: Ереван отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве

22 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

22 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РФ.

С.Лавров подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей, акцентирована важность продолжения работы по реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г.

"Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора", отмечается в заявлении МИД РФ.