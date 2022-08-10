Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Алжира в расширенном составе

Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира Рамтаном Ламамрой, являющимся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу.

Завершилась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира Рамтаном Ламамрой, являющимся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу.



Как передает Report, об этом министерство иностранных дел Азербайджана написало в Twitter.



В настоящее время проходит встреча делегаций в расширенном составе.

11:18

Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира Рамтаном Ламамрой, являющимся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу.

Как сообщает Report, Дж.Байрамов встретил своего коллегу перед зданием Министерства иностранных дел.