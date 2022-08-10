Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Алжира в расширенном составе

Завершилась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира Рамтаном Ламамрой, являющимся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу.
Как передает Report, об этом министерство иностранных дел Азербайджана написало в Twitter.
В настоящее время проходит встреча делегаций в расширенном составе.
11:18
Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира Рамтаном Ламамрой, являющимся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу.
Как сообщает Report, Дж.Байрамов встретил своего коллегу перед зданием Министерства иностранных дел.