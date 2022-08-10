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Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Алжира в расширенном составе

Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Алжира в расширенном составе Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира Рамтаном Ламамрой, являющимся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу.
Внешняя политика
10 августа 2022 г. 11:41
Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Алжира в расширенном составе

Завершилась встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира Рамтаном Ламамрой, являющимся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу.

Как передает Report, об этом министерство иностранных дел Азербайджана написало в Twitter.

В настоящее время проходит встреча делегаций в расширенном составе.

11:18

Началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и национальной общины за рубежом Алжира Рамтаном Ламамрой, являющимся специальным представителем президента страны Абдельмаджида Теббу.

Как сообщает Report, Дж.Байрамов встретил своего коллегу перед зданием Министерства иностранных дел.

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