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Началась видеоконференция Движения неприсоединения "Вместе против COVID-19"

Началась видеоконференция глав государств Движения неприсоединения

Стартовала видеоконференция стран Движения неприсоединения "Вместе против COVID-19", проводимая по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, саммит в формате Контактной группы Движения неприсоединения посвящен борьбе с коронавирусом.

Мероприятие открылось  выступлением президента Азербайджана.  

Напомним, 18-й саммит Движения неприсоединения прошел в Азербайджане 25-26 октября 2019 года под председательством президента Ильхама Алиева. При единодушной поддержке государств-членов организации Азербайджанская Республика приняла председательство в Движении неприсоединения на 2019-2022 годы.

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