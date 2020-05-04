Началась видеоконференция Движения неприсоединения "Вместе против COVID-19"

Стартовала видеоконференция стран Движения неприсоединения "Вместе против COVID-19", проводимая по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, саммит в формате Контактной группы Движения неприсоединения посвящен борьбе с коронавирусом.

Мероприятие открылось выступлением президента Азербайджана.

Напомним, 18-й саммит Движения неприсоединения прошел в Азербайджане 25-26 октября 2019 года под председательством президента Ильхама Алиева. При единодушной поддержке государств-членов организации Азербайджанская Республика приняла председательство в Движении неприсоединения на 2019-2022 годы.