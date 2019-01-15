 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана прибудет в Азербайджан

    Азербайджан и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере оборонного сотрудничества

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенант Мохаммад Хосейн Багери прибудет в Баку завтра.

    Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, в рамках двухдневного визита  запланированы встречи М. Багери с президентом, премьер-министром и спикером парламента Азербайджана.

    Будут обсуждаться вопросы развития сотрудничества в военной и пограничной сфере, борьбы с терроризмом и развития региона.

    По итогам визита ожидается подписание меморандума о взаимопонимании в сфере оборонного сотрудничества между двумя странами.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi