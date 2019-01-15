Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана прибудет в Азербайджан

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенант Мохаммад Хосейн Багери прибудет в Баку завтра.

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, в рамках двухдневного визита запланированы встречи М. Багери с президентом, премьер-министром и спикером парламента Азербайджана.

Будут обсуждаться вопросы развития сотрудничества в военной и пограничной сфере, борьбы с терроризмом и развития региона.

По итогам визита ожидается подписание меморандума о взаимопонимании в сфере оборонного сотрудничества между двумя странами.