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Наблюдательная миссия ПАСЕ назвала дату визита в Азербайджан

Наблюдательная миссия ПАСЕ назвала дату визита в Азербайджан

В связи с предстоящими в Азербайджане парламентскими выборами в страну прибудет делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом в заявлении Report сказал руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов

По его словам, наблюдательная миссия ПАСЕ прибудет в Азербайджан 21 января.

Визит продлится до 24 января: "В рамках визита представители ПАСЕ проведут встречи с руководством ЦИК, парламента, представителями правящей и оппозиционных партий, представленных в Милли Меджлисе, различных госструктур, членами азербайджанской делегации в ПАСЕ. Цель визита заключается в изучении предвыборной ситуации в стране и оценке процесса со стороны ПАСЕ". 

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