Наблюдатели ТюркПА за референдумом в Азербайджане прибыли в Баку

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Международная миссия, состоящая из депутатов парламентов, входящих в Парламентскую ассамблею тюркоязычных стран (ТюркПА), прибыла в Азербайджан для краткосрочного наблюдения за ходом всенародного референдума по внесению изменений в конституцию страны. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ТюркПА, возглавляет наблюдательную миссию депутат Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Дулатбеков.

Согласно графику работы, наблюдательная миссия проведет встречи с официальными лицами, представителями политических и общественных организаций, ознакомится с ходом подготовки ко всеобщему голосованию, и в день референдума будет наблюдать за ходом голосования на избирательных участках, расположенных в Баку.

Референдум по внесению изменений в конституцию страны пройдет в Азербайджане 26 сентября.