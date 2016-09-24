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    Наблюдатели ТюркПА за референдумом в Азербайджане прибыли в Баку

    Депутат Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Дулатбеков возглавляет миссию

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/  Международная миссия, состоящая из депутатов парламентов, входящих в Парламентскую ассамблею тюркоязычных стран (ТюркПА), прибыла в Азербайджан для краткосрочного наблюдения за ходом всенародного референдума по внесению изменений в конституцию страны. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ТюркПА, возглавляет наблюдательную миссию депутат Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Дулатбеков.

    Согласно графику работы, наблюдательная миссия проведет встречи с официальными лицами, представителями политических и общественных организаций, ознакомится с ходом подготовки ко всеобщему голосованию, и в день референдума будет наблюдать за ходом голосования на избирательных участках, расположенных в Баку. 

    Референдум по внесению изменений в конституцию страны пройдет в Азербайджане 26 сентября.

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