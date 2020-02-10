Наблюдатели ОБСЕ: ЦИК Азербайджана предприняла усилия, чтобы действовать прозрачно

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Избирательная администрация была хорошо обеспечена ресурсами и соблюдала установленные законом сроки, а Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана предприняла согласованные усилия, чтобы действовать прозрачно и приветствовала участие международных наблюдателей.

Как сообщает Report, об этом заявил Специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов, представляя предварительный доклад международных наблюдателей - БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ- по итогам наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

Специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ поблагодарил правительство Азербайджана за приглашение наблюдать за выборами и за их открытость.

При этом он отметил, что "отсутствие какого-либо серьезного освещения кампании в традиционных СМИ и отсутствие дебатов в обществе и на телевидении являются одними из причин низкого общественного внимания".

"Азербайджан более 25 лет страдает от оккупации более чем 20% территорий. Поэтому в некоторых регионах Азербайджана не было возможным организовать процесс голосования", отметил А. Герасимов.

"Мне хорошо известно о влиянии конфликта с Арменией на организацию выборов в этой стране, и я ценю усилия, предпринятые для обеспечения участия вынужденных переселенцев на выборах", - заявил специальный координатор миссии.

Наблюдатели отметили, что в течение пяти недель будет готов итоговый доклад по выборам в Азербайджане.