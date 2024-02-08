Наблюдатель от парламента Пакистана: На выборах в Азербайджане активно принимала участие молодежь

Молодежь активно голосовала на внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля, что не может не радовать.

Молодежь активно голосовала на внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля, что не может не радовать.

Как передает Report,об этом заявил представитель парламента Пакистана Фейсал Салим Рахман по итогам наблюдения за ходом голосования.

"Я приехал в Азербайджан, чтобы наблюдать за выборами президента. Я посетил ряд избирательных участков в разное время, и каждый раз сталкивался с представителями СМИ. Это очень радует",- сказал он.

По словам наблюдателя, другим положительным аспектом является тот факт, что молодежь была очень активна на этих выборах.

"Это очень хорошо для избирательного процесса и демонстрирует доверие народа к своему президенту", - добавил Ф.Рахман.