Обнародованы результаты голосования проживающих в Азербайджане граждан России на выборах в Госдуму

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России седьмого созыва на избирательном участке №8017, открытом в консульском отделе посольства, приняло участие 487 граждан России, находившихся в Азербайджане. Как сообщили Report в посольстве России в Азербайджане, выборы прошли организованно, жалоб не поступало.

По итогам выборов голоса по партийным спискам распределились следующим образом: "Единая Россия" – 283 голоса (60%), "КПРФ" – 58 (12%), ЛДПР – 40 (8,4%), "Яблоко" – 28 (5,9%), "Родина" – 12 (2,5%), Коммунисты России – 9 (2%), "Российская партия пенсионеров за справедливость" – 10 (2%), "Партия народной свободы" (ПАРНАС) – 8 (1,7%), "Партия роста" – 8 (1,7%), Справедливая Россия – 8 (1,7%), "Зелёные" – 6 (1,3%), "Гражданская сила" – 2 (0,4%), "Гражданская платформа" – 1 (0,2%), "Патриоты России" – 1 (0,2%).