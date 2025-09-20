На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с президентом Руанды

На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с президентом Руанды Полем Кагаме.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Президент Ильхам Алиев встретился с находящимся с официальным визитом в Азербайджане Президентом Руанды".