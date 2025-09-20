Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с президентом Руанды

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 21:01
    На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с президентом Руанды Полем Кагаме.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Президент Ильхам Алиев встретился с находящимся с официальным визитом в Азербайджане Президентом Руанды".

    Ильхам Алиев президент Руанды Поль Кагаме
