На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с президентом Руанды
Внешняя политика
- 20 сентября, 2025
- 21:01
На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с президентом Руанды Полем Кагаме.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев встретился с находящимся с официальным визитом в Азербайджане Президентом Руанды".
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Ruanda Respublikasının Prezidenti ilə görüşüb. pic.twitter.com/pJRIkl6wbD— İlham Əliyev (@azpresident) September 20, 2025
