Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında ruandalı həmkarı ilə görüşündən paylaşım edib
Xarici siyasət
- 20 sentyabr, 2025
- 20:59
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Ruanda Prezidenti Pol Kaqame ilə görüşündən paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Ruanda Respublikasının Prezidenti ilə görüşüb. pic.twitter.com/pJRIkl6wbD— İlham Əliyev (@azpresident) September 20, 2025
