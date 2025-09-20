İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında ruandalı həmkarı ilə görüşündən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 20:59
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Ruanda Prezidenti Pol Kaqame ilə görüşündən paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Prezident İlham Əliyev Ruanda Prezidenti Pol Kaqame
    Video
    На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с президентом Руанды

