На SOCGOV 2025 обсуждено будущее рынка труда и цифровое предпринимательство

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 17:14
    В Баку в рамках международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации" состоялась панельная дискуссия на тему "Будущее рынка труда, развитие навыков и цифровое предпринимательство".

    Как сообщает Report, на мероприятии выступили юридический советник Департамента социальных пособий Министерства труда и социальной интеграции Норвегии Филип Мадсен, эксперт по вопросам занятости в Департаменте внешних связей и проектов Главного управления Агентства занятости Турции Эсер Эрол, начальник Управления информационных технологий и технического обеспечения Государственного фонда социального страхования Казахстана Дарын Толубаев.

    Было подчеркнуто, что в связи с демографическими изменениями к 2035 году увеличится число пожилых людей, что не обойдет стороной рынок труда.

    По словам Мадсена, дефицит рабочей силы уже ощущается: "Это проявится в будущем и в сфере здравоохранения. Существует потребность в новых кадрах, способных идти в ногу с рынком труда в условиях глобальных вызовов".

    Выступившие отметили, что искусственный интеллект является движущей силой социально-экономических изменений и особенно необходим в здравоохранении и цифровых платформах.

    В завершение состоялась дискуссия в формате вопросов и ответов.

    "SOCGOV 2025"də əmək bazarının gələcəyi, bacarıqların inkişafı və rəqəmsal sahibkarlıq müzakirə olunub
    Future of labor markets, digital entrepreneurship discussed at SOCGOV 2025

