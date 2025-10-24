На SOCGOV 2025 обсуждено будущее рынка труда и цифровое предпринимательство

В Баку в рамках международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации" состоялась панельная дискуссия на тему "Будущее рынка труда, развитие навыков и цифровое предпринимательство".

Как сообщает Report, на мероприятии выступили юридический советник Департамента социальных пособий Министерства труда и социальной интеграции Норвегии Филип Мадсен, эксперт по вопросам занятости в Департаменте внешних связей и проектов Главного управления Агентства занятости Турции Эсер Эрол, начальник Управления информационных технологий и технического обеспечения Государственного фонда социального страхования Казахстана Дарын Толубаев.

Было подчеркнуто, что в связи с демографическими изменениями к 2035 году увеличится число пожилых людей, что не обойдет стороной рынок труда.

По словам Мадсена, дефицит рабочей силы уже ощущается: "Это проявится в будущем и в сфере здравоохранения. Существует потребность в новых кадрах, способных идти в ногу с рынком труда в условиях глобальных вызовов".

Выступившие отметили, что искусственный интеллект является движущей силой социально-экономических изменений и особенно необходим в здравоохранении и цифровых платформах.

В завершение состоялась дискуссия в формате вопросов и ответов.