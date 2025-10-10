Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    На сессии Генассамблеи ООН рассказали о прогрессе Азербайджана в достижении ЦУР

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 00:49
    На сессии Генассамблеи ООН рассказали о прогрессе Азербайджана в достижении ЦУР

    Участники заседания Третьего комитета ("Социальное развитие") 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были проинформированы о мерах, принятых Азербайджаном в области социально-экономического развития, включая прогресс в достижении ЦУР.

    Как передает Report, соответствующее заявление озвучил первый секретарь азербайджанского постпредства при всемирной организации Шахрияр Гаджиев.

    Он отметил, что в Азербайджане регулярно проводятся мероприятия, направленные на улучшение благосостояния граждан, их социальной защиты и уровня жизни.

    "Программа "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденная президентом Азербайджана, предусматривает комплексные меры, соответствующие установленным национальным приоритетам. Представив свой четвертый Национальный добровольный обзор в 2024 году, Азербайджан предоставил всестороннюю информацию о своих национальных обязательствах с 2021 по 2024 год, демонстрируя прогресс в достижении ЦУР, изложенных в Повестке дня на период до 2030 года", - подчеркнул Ш. Гаджиев.

    Он напомнил, что в результате социально-экономической политики, проводимой в течение последнего десятилетия, ежемесячная минимальная заработная плата в Азербайджане увеличилась в 3,3 раза, а минимальный размер пенсии - в 2,4.

    Дипломат также рассказал о прогрессе, достигнутом Азербайджаном в постконфликтном восстановлении и реконструкции.

    "Приоритетами правительства в этом процессе являются разминирование, развитие инфраструктуры, экономическое и социальное восстановление и экологическая устойчивость. Признавая неотложную необходимость противоминной деятельности, охватывающей разминирование, информирование о рисках, связанных со взрывоопасными предметами, и поддержку жертв, Азербайджан принял национальную ЦУР 18, посвященную противоминной деятельности. К сожалению, число жертв мин в Азербайджане в постконфликтный период и достигло 409 человек, что требует усиления подотчетности и адекватной международной помощи в этой области", - подчеркнул Шахрияр Гаджиев.

    Генассамблея ООН сессия постоянное представительство Азербайджана при ООН

    Последние новости

    00:49

    На сессии Генассамблеи ООН рассказали о прогрессе Азербайджана в достижении ЦУР

    Внешняя политика
    00:28

    Трамп: США не намерены сокращать численность войск в Европе

    Другие страны
    00:15

    Мэр Тбилиси: Посол западной страны предлагал Грузии начать войну с Россией

    В регионе
    23:52

    Трое турецких депутатов, ранее задержанных Израилем, вернулись на родину

    В регионе
    23:46

    МВД Грузии: По делу о беспорядках арестованы 44 человека

    В регионе
    23:38

    В Бельгии задержали подозреваемых в подготовке покушения на премьер-министра

    Другие страны
    23:31

    Турция приложила все усилия на глобальном уровне для прекращения войны в Газе

    В регионе
    23:14

    Турция обсуждает с Россией строительство АЭС

    В регионе
    23:00

    Сенат США в седьмой раз не смог согласовать финансирование правительства

    Другие страны
    Лента новостей