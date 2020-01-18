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На сайте Всемирного экономического форума опубликована статья Президента Ильхама Алиева

На сайте ВЭФ опубликована статья Президента Ильхама Алиева

На сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ), известного как Давосский, опубликована статья Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Report представляет статью.

Давосский экономический форум – одна из крупнейших платформ, собирающих политиков, бизнесменов и общественные организации для обсуждения протекающих в мире экономических процессов, мировой экономической повестки дня, а также общественно-политических процессов. Форум создает широкие возможности для получения исчерпывающей информации об экономических тенденциях в мире.

Начиная с 2007 года я уже в 14-й раз буду участвовать в ежегодном заседании этого Форума в Давосе. Являясь прекрасной платформой для представления международной общественности реалий Азербайджана, Всемирный экономический форум также создает возможность для получения исчерпывающей информации об экономических тенденциях в мире. Это позволяет нам постоянно проводить реформы, привлекать в страну иностранные инвестиции.

В результате этих реформ в 2019 году по сравнению с началом 2007 года объем экономики страны вырос на 80 процентов, в том числе объем ненефтяного сектора – в 2,1 раза, стратегические валютные резервы увеличились в 13 раз, уровень бедности снизился более чем в 4 раза, а уровень безработицы, значительно сократившись, составил 4,9 процента. За этот период наша страна дважды - в отчетах Doing Business 2009 и Doing Business 2019 - была признана реформаторской страной-лидером.

За период, минувший с 2007 года, в нашу страну были привлечены иностранные инвестиции в размере более 111 миллиардов долларов США, что обеспечило подвижки во всех сферах экономики. В результате если в 2006-2007-х годах Азербайджан в «Отчете глобальной конкурентоспособности» Давосского экономического форума находился на 64-м месте, то, поднявшись в 2017-2018-х годах на 35 место среди 137 стран, занял в 2019 году 2-е место в мире по «Уровню электроснабжения населения», 3-е место по «Весу правительственного регулирования» и «Легкости приема на работу иностранных работников», 5-е место по «Ответственности правительства за преобразования», 8-е место по «Количеству дней, требуемых для начала бизнеса», 10-е место по «Долговременной стратегии правительства».

Стратегический транспортный узел

В 2019 году в данном отчете Азербайджан занял 11-е место среди 141 страны по «Эффективности железнодорожных услуг», 12-е место по «Эффективности услуг авиалиний», 25-е место по «Эффективности услуг морских портов», 27-е место по «Качеству дорог». Как это произошло? Значительное развитие транспортной и дорожной инфраструктуры страны стало возможным благодаря иностранным и местным инвестициям. Однако усовершенствование транспортной инфраструктуры произошло не только за счет капитала, важную роль здесь сыграло и сотрудничество. Сотрудничество в рамках Форума превратило Азербайджан в важного актора транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад, международный транспортный узел. Реализованный по инициативе нашей страны железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, соединяющий железные дороги Азербайджана, Грузии и Турции, был сдан в эксплуатацию в октябре 2017 года. Это – устойчивый транспортный коридор, соединяющий самым коротким путем Азию с Европой. Кроме того, был построен и сдан в эксплуатацию в мае 2018 года новый Бакинский Международный морской торговый порт, являющийся крупнейшим портом на Каспии.

Азербайджан, постоянно сохраняя экологический баланс, то есть, защищая окружающую среду, стремится к социально-экономическому развитию своих граждан. В целях совершенствования управления местными и международными перевозками, а также обеспечения безопасности на высоком уровне был дан старт концепции «Умный город». Целью этой концепции является повышение качества таких городских услуг, как энергетика, транспорт и коммунальные услуги с одновременным снижением потребления ресурсов, расточительства и общих затрат.

Основной участник в энергетическом секторе

Азербайджан также продолжал успешно реализовывать энергетические проекты. Поддерживая усилия Европы по диверсификации газоснабжения Европы, Азербайджан добился реализации проекта «Южный газовый коридор». Этот коридор протяженностью 3500 километров, соединив с помощью поставок газа Каспийский регион с европейскими рынками, изменит энергетическую карту всего региона. Данный проект реализован не в качестве альтернативы транспортировке газа в Европу, а для диверсификации поставок газа в Европу. Проект, общие капиталовложения в который составляют 40 миллиардов долларов США, состоит из 4 частей.

"Шахдениз-2"

Все работы по первой фазе проекта - «Шахдениз-2» - завершены. Шахденизский газ, поднимаясь на высоту 2500 метров и опускаясь со дна моря на глубину 800 метров, будет транспортироваться на расстояние 3500 километров.

Южно-Кавказский трубопровод

Вторая часть проекта - Южно-Кавказский трубопровод уже сдан в эксплуатацию. Протяженность этого трубопровода, соединяющего Азербайджан и Турцию через Грузию, составляет 691 километр.

Трансанатолийский трубопровод

Третья часть проекта - Трансанатолийский трубопровод (TANAP). Являясь продолжением Южно-Кавказского трубопровода, он протянулся до западной границы Турецкой Республики, его протяженность составляет 1850 километров. Трансанатолийский трубопровод, поставляющий азербайджанский газ в Турцию и Европу, на турецко-грузинской границе соединен с Южно-Кавказским трубопроводом, а на турецко-греческой границе - с Трансадриатическим трубопроводом (TAP).

Трансадриатический трубопровод

Четвертой частью проекта является Трансадриатический трубопровод (TAP). Длина этого трубопровода составляет 878 километров. Трубопровод, более 90 процентов строительства которого уже завершено, пройдет через Грецию в Албанию, а оттуда по дну Адриатического моря достигнет Италии. 30 ноября 2019 года состоялась церемония открытия части TANAP, соединяющейся с TAP.

Резкое падение начиная с 2014 года цен на нефть на мировых рынках еще более ускорило проводимые в нашей стране реформы, направленные на диверсификацию экономики и развитие ненефтяного сектора. В 2016 году были приняты стратегические дорожные карты по национальной экономике и основным секторам экономики, осуществлены структурные и кадровые реформы, в стране были предприняты серьезные шаги для улучшения бизнес-среды. В результате, согласно отчету Doing Business 2020, Азербайджан, обосновавшись на 34-месте среди 191 страны в мире, занял 1-е место по «Доступности кредитов», 9-е - по «Началу бизнеса» и 28-е место по «Исполнению договоров».

Кроме того, как продолжение сотрудничества Азербайджана со Всемирным экономическим форумом в 2019 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Центром четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума. Это соглашение позволит трансформировать происходящие в мире позитивные тренды и передовой опыт в социально-экономическую жизнь Азербайджана.

Азербайджанская Республика, высоко оценивающая активные и эффективные связи со Всемирным экономическим форумом, и впредь будет продолжать поддерживать усилия по развитию и дальнейшему продвижению сотрудничества на этой платформе.

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