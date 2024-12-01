На международном форуме в Марокко были обсуждены итоги работы Азербайджана в рамках COP29

Замглавы МИД Азербайджана Фариз Рзаев посетил Королевство Марокко.

Замглавы МИД Азербайджана Фариз Рзаев посетил с визитом Королевство Марокко.

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Республики.

Замминистра наряду с молодыми дипломатам Королевства и других африканских стран принял участие в круглом столе Марокканской академии дипломатических исследований в Рабате. В ходе выступления по теме "Внешняя политика Азербайджана" Ф.Рзаев ответил на вопросы о внешнеполитическом курсе страны на двустороннем и многостороннем уровнях, текущих процессах в регионе, двустороннем сотрудничестве между Азербайджаном и Марокко и партнерстве в рамках международных организаций, успешном председательстве Азербайджана на COP29 и решениях, принятых в рамках конференции.

В рамках визита Ф.Рзаев принял участие в 16-м Международном форуме MEDays на тему "Возможности суверенитета и устойчивости: на пути к новому глобальному балансу", проходившем в городе Танжер под патронажем короля Марокко.

В форуме приняли участие около 6 тыс. представителей из более чем 100 стран. Выступая на панельной сессии, посвященной энергетическому переходу, замминистра рассказал о политике страны в области перехода к зеленой энергии и использования альтернативных источников энергии, а также о работе, проделанной под председательством Азербайджана в рамках COP29.

29 ноября на панельной сессии по теме "Кризис глобального управления и мультилатерализм" Ф.Рзаев проинформировал участников Форума о внешней политике и политике безопасности Азербайджана.

Ф.Рзаев отметил, что с первых дней восстановления независимости Азербайджан придавал особое значение верховенству международного права и мультилатерализму. Он также упомянул об угрозах, с которыми столкнулась страна, и последствиях армянской оккупации. Было подчеркнуто, что Азербайджан благодаря реализации важных энергетических и транспортных проектов вносит весомый вклад в процессы интеграции в регионе. Он также обратил внимание участников на успешное 4-летнее председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.