На мексиканском телеканале рассказали о проведении COP29 в Азербайджане

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов дал интервью ведущей Арибель Контрерас в программе Eco Internacional на телеканале Change Tv о важных инициативах Баку по борьбе с изменением климата, в том числе проведении в стране 29-й сессии Конференции сторо

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов дал интервью ведущей Арибель Контрерас в программе Eco Internacional на телеканале Change Tv о важных инициативах Баку по борьбе с изменением климата, в том числе проведении в стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом Report сообщили в азербайджанской дипмиссии.

В своем интервью посол М. Талыбов рассказал зрителям об истории создания Азербайджанской Демократической Республики, первой демократической республики на мусульманском Востоке.

В интервью посол также коснулся богатой истории независимости страны, рассказал о трудностях и вызовах, с которыми столкнулись наш народ и страна. В связи с этим он рассказал о неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева, вернувшегося к власти в трудные для Азербайджана времена, в сохранении государственности, отметив, что это положило начало новому периоду в истории независимости государства.

В своем интервью дипломат коснулся растущей роли нашей страны на международной арене, рассказал о престижных мероприятиях, организованных Азербайджаном в последние годы, и его активной деятельности в рамках международных организаций. В этой связи было отмечено, что Азербайджан был избран непостоянным членом СБ ООН, успешно председательствовал в Движении неприсоединения, выдвинул многочисленные инициативы по активизации организации, за прошедший период принимал такие престижные мероприятия, как I Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, Гран-при Азербайджана Формулы 1, а также COP29, посвященное борьбе с изменением климата, одной из самых важных глобальных проблем в мире. Он подчеркнул, что проведение COP29 в Азербайджане является ярким примером важной роли страны в борьбе с изменением климата. Он также проинформировал зрителей о процессе подготовки к COP29 и важных шагах, предпринятых нашей страной.

Отвечая на вопрос ведущей о роли нашей страны как важного гаранта энергетической безопасности Европы, дипломат рассказал о важных шагах, предпринятых Азербайджаном в плане нефтегазовой стратегии, и подробно проинформировал зрителей о разработке нефтегазовых месторождений, трубопроводах, играющих важную инфраструктурную роль в мировом масштабе, а также о стратегии экономической диверсификации страны, направляющей нефтегазовые доходы на развитие ненефтяного сектора.

Он отметил, что сегодня Азербайджан демонстрирует сильную приверженность устойчивости и переходу к низкоуглеродной экономике, уже в последние годы предпринимает важные шаги для превращения из нефтедобывающей страны в экспортера "зеленой" энергии, сегодня стал региональным лидером по переходу на "зеленую" энергию в регионе. В связи с этим он отметил, что в последние годы в Азербайджане отдается предпочтение "зеленым" проектам, проводится большая работа по созданию "умных" городов и сел на освобожденных территориях, Карабахская и Восточно-Зангезурская экономические зоны, а также Нахчыванская Автономная Республика к 2050 году станут зонами с нулевыми выбросами, а к 2030 году доля установленной мощности возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе страны достигнет как минимум 30%.

Отвечая на вопрос ведущей о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, дипломат заявил, что 30-летняя оккупации был положен конец, на освобожденных территориях ведутся восстановительные работы, реализуется программа "Великое возвращение", в рамках которой бывшие вынужденные переселенцы переезжают в прежние места проживания, предпринимаются важные шаги в целях согласования пунктов мирного договора между двумя странами, для достижения прочного мира в регионе важно устранить территориальные претензии к Азербайджану в нормативно-правовой базе Армении.

В заключение, коснувшись азербайджано-мексиканских отношений, М.Талыбов рассказал о возможностях сотрудничества между двумя странами в сфере туризма, культуры, образования, экономики и многих других областях, отметив наличие огромного потенциала для укрепления сотрудничества в этом направлении.