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На Лондонской конференции обсуждалась роль Азербайджана в региональной интеграции

На Лондонской конференции обсуждалась роль Азербайджана в региональной интеграции В Лондоне состоялся третий Лондонский конференция по транс-Каспийским связям, организованная Центром Каспийской политики.
Внешняя политика
5 июля 2025 г. 05:22
На Лондонской конференции обсуждалась роль Азербайджана в региональной интеграции

В Лондоне состоялся третий Лондонский конференция по транс-Каспийским связям, организованная Центром Каспийской политики.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Великобритании, на мероприятии под названием "Усиление прогресса, развитие синергии" обсуждались растущие региональные связи Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции, а также экономические, коммерческие и стратегические возможности, возникающие на фоне развития Транс-Каспийского Международного Транспортного Коридора.

Торговый посол Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии, член Палаты Лордов лорд Джон Олдердейс отметил увеличивающееся внимание Великобритании к сотрудничеству с регионом и важность подхода к этому региону с единой перспективы. Лорд Олдердейс подчеркнул, что британские компании участвуют в крупных инфраструктурных проектах в Азербайджане, в том числе агентство UK Export Finance (UKEF) совершило первую финансовую операцию в авиационной сфере с азербайджанской компанией «Silk Way». Кроме того, британские компании работают над развитием чистых энергетических коридоров в Азербайджане.

Затронувший также сферу образования, лорд Олдердейс отметил успешное сотрудничество британских университетов с Азербайджаном и регионом по программам двойных дипломов и подготовке специалистов.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, в своем выступлении, отметил, что возможности региональных связей и предпринятые шаги формируют более зрелый взгляд на будущие направления развития региона. Дипломат добавил, что последние кризисы и войны в мире еще раз подчеркнули роль Азербайджана в региональных связях, особенно через Средний Коридор.

"Примером этому является недавний конфликт между Израилем и Ираном, когда закрытие воздушного пространства некоторыми странами сделало воздушное пространство Азербайджана основным альтернативным маршрутом для гражданской авиации. В 2001 году НАТО также выбрало Азербайджан как ключевую транзитную страну для поставок коалиционным силам в Афганистане. Все это снова доказывает, что невозможно представить региональную интеграцию без участия Азербайджана. Назначение лорда Олдердейса торговым послом Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии является отражением этой точки зрения", — отметил посол.

Элин Сулейманов подчеркнул, что это сотрудничество должно быть приоритетным и развиваться не только в периоды кризисов, но и в обычное время, добавив, что важным примером этого является подписание соглашения о создании проекта "Каспийского Зеленого Энергетического Коридора" между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в рамках COP29 в прошлом году.

Посол высоко оценил растущую роль Великобритании в регионе, особенно в области зеленого перехода, энергетики и финансов, а также поблагодарил Великобританию за поддержку процесса и участие на высшем уровне в COP29. Он также отметил участие британских компаний в восстановлении освобожденных регионов.

Дипломат подчеркнул, что проблема изменения климата остается важной частью глобальной политической повестки, а снижение уровня Каспийского моря вызывает серьезные беспокойства для региона, добавив, что решение этой проблемы возможно только через широкомасштабное региональное сотрудничество.

Директор Центра Каспийской политики Афган Нифти отметил, что в регионе Транс-Каспийского маршрута торговля, транзит, энергетика и людские связи развиваются с большой скоростью. Он подчеркнул, что растущий интерес к региону со стороны таких стран, как Европейский Союз, Франция, Германия, Италия, Китай и Индия, является подтверждением этого. Также Афган Нифти сообщил, что в прошлом году объем транскаспийских перевозок увеличился на 62%, а сотрудничество внутри региона продолжает укрепляться. Он также отметил, что 25% проекта Транс-Каспийского цифрового кабеля уже завершены, и этот проект будет способствовать усилению независимых цифровых связей Центральной Азии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLondon konfransında Azərbaycanın regional inteqrasiyadakı rolu müzakirə olunub

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