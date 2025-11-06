Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    На Кубе состоялся концерт по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 20:07
    На Кубе состоялся концерт по случаю Дня Победы

    В кубинской столице Гаване по инициативе посольства Азербайджана состоялся концерт национальной музыки, посвященный 5-й годовщине Дня Победы.

    Как сообщает Report со ссылкой на дипмиссию, в мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Кубы, дипломатического корпуса и медиа, а также члены общественности.

    Посол Руслан Рзаев рассказал о победе нашей страны в Отечественной войне 2020 года, которая положила конец армянской оккупации исконно азербайджанских земель. Он отметил, что эта историческая победа, олицетворяющая единство, мужество и героизм нашего народа, золотыми буквами вписана в историю современного Азербайджана.

    Выступления азербайджанских музыкантов тариста Ибрагима Бабаева и его группы, Парвиза Мамедова (фортепиано) и Вафадара Рамиза (ритм-инструменты) вызвали большой интерес у публики и были встречены аплодисментами.

    Путь к Победе Куба посольство Азербайджана
    Фото
    Kubada Zəfər Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilib

    Последние новости

    20:07
    Фото

    На Кубе состоялся концерт по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    19:59

    Цвиянович поздравила Ильхама Алиева с Днем Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    19:58
    Фото

    В Конфедерации профсоюзов Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Победы

    Внутренняя политика
    19:48

    Смертоносный тайфун "Калмаэги" обрушился на Вьетнам

    Другие страны
    19:41

    Реакция Трампа на уход Пелоси из политики: Это большое событие для США

    Другие страны
    19:34

    VI Игры исламской солидарности: Азербайджанская спортсменка обеспечила себе бронзовую медаль

    Индивидуальные
    19:30

    Путин поддержал идею полного запрета продаж вейпов в России

    В регионе
    19:29

    В Военном институте внутренних войск состоялась конференция "История Победы"

    Внутренняя политика
    19:20

    В Белом доме не нашли юридических обоснований для ударов по Венесуэле

    Другие страны
    Лента новостей