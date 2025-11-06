На Кубе состоялся концерт по случаю Дня Победы

В кубинской столице Гаване по инициативе посольства Азербайджана состоялся концерт национальной музыки, посвященный 5-й годовщине Дня Победы.

Как сообщает Report со ссылкой на дипмиссию, в мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Кубы, дипломатического корпуса и медиа, а также члены общественности.

Посол Руслан Рзаев рассказал о победе нашей страны в Отечественной войне 2020 года, которая положила конец армянской оккупации исконно азербайджанских земель. Он отметил, что эта историческая победа, олицетворяющая единство, мужество и героизм нашего народа, золотыми буквами вписана в историю современного Азербайджана.

Выступления азербайджанских музыкантов тариста Ибрагима Бабаева и его группы, Парвиза Мамедова (фортепиано) и Вафадара Рамиза (ритм-инструменты) вызвали большой интерес у публики и были встречены аплодисментами.