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На Генассамблее ООН Азербайджан обвинил Армению в расовой дискриминации

На Генассамблее ООН Азербайджан обвинил Армению в расовой дискриминации На Генассамблее ООН Азербайджан обвинил Армению в расовой дискриминации
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 04:39
На Генассамблее ООН Азербайджан обвинил Армению в расовой дискриминации

На Генассамблее ООН Азербайджан обвинил Армению в расовой дискриминации

Как сообщает американское бюро Report, постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в своем выступлении на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном повестке дня "Культура мира", рассказал о почти 30- летней оккупации Армении азербайджанских земель.

"В течение почти 30 лет конфликта и оккупации культурное наследие Азербайджана подвергалось разграблению, уничтожению и вандализму на территориях, ранее оккупированных Арменией. Факты действительно шокируют, и достаточно упомянуть некоторые из них.

Так, из 67 мечетей и исламских религиозных святынь 64 были разрушены или значительно повреждены и осквернены. Они преднамеренно использовались в качестве свинарников и коровников.

Посол отметил, что, несмотря на окончание войны осенью 2020 года, Армения явно проигнорировала предписание Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года принять все необходимые меры в целях предотвращения разжигания расовой ненависти и дискриминации в отношении лиц азербайджанского происхождения, в том числе со стороны должностных лиц и государственных учреждений", - отметил Я.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyasında Ermənistanın yalanları və saxtakarlığı ifşa edilib

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