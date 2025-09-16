На Джыдыр-дюзю в Шуше состоялся парад карабахских скакунов

На Джыдыр-дюзю в Шуше в рамках визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна состоялся парад карабахских скакунов.

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Сегодня на исторической равнине Джыдыр-дюзю в Шуше состоялся парад карабахских скакунов, олицетворяющий нерушимую дружбу Азербайджана и ОАЭ. Карабахские скакуны - символ наследия и братства - вновь объединили культуры на этой священной земле", - написал Гаджиев в соцсети "Х".