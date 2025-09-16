Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    На Джыдыр-дюзю в Шуше состоялся парад карабахских скакунов

    Внешняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 14:50
    На Джыдыр-дюзю в Шуше состоялся парад карабахских скакунов

    На Джыдыр-дюзю в Шуше в рамках визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна состоялся парад карабахских скакунов.

    Как передает Report, об этом сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    "Сегодня на исторической равнине Джыдыр-дюзю в Шуше состоялся парад карабахских скакунов, олицетворяющий нерушимую дружбу Азербайджана и ОАЭ. Карабахские скакуны - символ наследия и братства - вновь объединили культуры на этой священной земле", - написал Гаджиев в соцсети "Х".

