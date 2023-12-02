На "Дипломатическом благотворительном базаре" в Сараево представлен уголок Азербайджана

В столице Боснии и Герцеговины Сараево организован традиционный зимний "Дипломатический благотворительный базар".
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Боснии и Герцеговине.
На мероприятии приняли участие представители более 40 посольств и представительств, аккредитованных в этой стране.
Азербайджан также представил стенд с различной продукцией, включая азербайджанские сладости, чай, джемы, сувениры, ковры небольших размеров.
Азербайджанская продукция вызвала большой интерес у участников мероприятия.
Доходы от базара будут переданы в качестве пожертвований в дом для детей-инвалидов в Сараево.