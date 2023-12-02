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На "Дипломатическом благотворительном базаре" в Сараево представлен уголок Азербайджана

На "Дипломатическом благотворительном базаре" в Сараево представлен уголок Азербайджана В столице Боснии и Герцеговины Сараево состоялся традиционный зимний "Дипломатический благотворительный базар".
Внешняя политика
2 декабря 2023 г. 19:49
На Дипломатическом благотворительном базаре в Сараево представлен уголок Азербайджана

В столице Боснии и Герцеговины Сараево организован традиционный зимний "Дипломатический благотворительный базар".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Боснии и Герцеговине.

На мероприятии приняли участие представители более 40 посольств и представительств, аккредитованных в этой стране.

Азербайджан также представил стенд с различной продукцией, включая азербайджанские сладости, чай, джемы, сувениры, ковры небольших размеров.

Азербайджанская продукция вызвала большой интерес у участников мероприятия.

Доходы от базара будут переданы в качестве пожертвований в дом для детей-инвалидов в Сараево.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSarayevoda diplomatların ənənəvi qış xeyriyyə bazarında Azərbaycan guşəsi də yer alıb

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