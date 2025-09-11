ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    На 60-й сессии Совета ООН по правам человека было оглашено заявление Азербайджана

    Внешняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 02:46
    На 60-й сессии Совета ООН по правам человека было оглашено заявление Азербайджана

    Постоянное представительство Азербайджанской Республики при ООН в Женеве и других международных организациях выступило с заявлением на 60-й сессии Совета ООН по правам человека.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации представительства в социальной сети X.

    В заявлении подчеркнуто, что после восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджан проводит масштабные работы по восстановлению, реконструкции и градостроительству в регионах Карабаха и Восточного Зангезура.

    "В рамках Государственной программы "Великое возвращение" реализуются инициативы по созданию сети социальных служб, развитию инфраструктуры, обеспечению жилья и трудоустройства, а также предоставлению качественных медицинских и образовательных услуг для возвращающихся на родные земли бывших вынужденных переселенцев. В результате этих усилий более 50 тысяч бывших вынужденных переселенцев уже вернулись на свои исторические земли", - говорится в заявлении.

    Особое внимание в заявлении уделено значительному прогрессу в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отмечено, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии Президента Азербайджана, Премьер-министра Армении и Президента США в качестве свидетеля была подписана Совместная декларация, открывающая путь к нормализации двусторонних отношений и установлению устойчивого мира в регионе.

    "Одним из ключевых положений Совместной декларации является обязательство открыть транспортные и коммуникационные линии между двумя странами. Это принесет пользу не только региону, но и более широкому географическому пространству. Кроме того, Азербайджан и Армения парафировали проект Соглашения о мире и двусторонних отношениях, что устанавливает параметры для формирования дружеских соседских отношений. Мы призываем государства-члены поддержать эти усилия", - подчеркивается в заявлении.

