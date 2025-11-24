МВД Турции: Зангезурский коридор станет мощным стимулом для экономики всего мира

Зангезурский коридор станет мощным стимулом для экономики региона и всего мира, а также положительно скажется на общественной жизни государств.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Главного управления по связям с гражданским обществом МВД Турции Озджан Айгюн на панели в рамках Форума солидарности НПО стран Организации тюркских государств.

По его словам, полноценный запуск коридора станет историческим событием. "Зангезурский коридор принесет значительные выгоды как отдельным государствам и региону, так и мировой экономике. Если открытие Суэцкого канала дало мощный импульс странам региона и глобальной экономике, то Зангезурский коридор станет началом масштабных изменений с точки зрения взаимной выгоды", - сказал он.

Айгюн подчеркнул, что реализация проекта повлечет за собой положительные изменения в общественной и культурной жизни: "Наибольший вклад в этот процесс внесут, безусловно, наши неправительственные организации. Они будут поддерживать внутренние процессы развития и одновременно продвигать интеграционные инициативы с соседними странами. Укрепление гражданского общества в обширной географии тюркского мира станет важнейшей основой мира, устойчивого развития и стабильности в регионе".