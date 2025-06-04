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Мухтар Бабаев: Азербайджан выступает за сотрудничество с ЦА для борьбы с обмелением Каспия

Мухтар Бабаев: Азербайджан выступает за сотрудничество с ЦА для борьбы с обмелением Каспия Мухтар Бабаев: Азербайджан выступает за сотрудничество с ЦА для борьбы с обмелением Каспия
Внешняя политика
4 июня 2025 г. 12:29
Мухтар Бабаев: Азербайджан выступает за сотрудничество с ЦА для борьбы с обмелением Каспия

Азербайджан призывает к региональному сотрудничеству, в частности со странами Центральной Азии, для борьбы с климатическим кризисом на Каспии.

Как передает Report, об этом представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев заявил в интервью изданию The Times of Central Asia.

Бабаев отметил, что Азербайджан интегрировал ИИ в государственные программы, что способствует региональному сотрудничеству в области климатической науки. По его словам, создание общего научного потенциала является первым шагом к формированию единой повестки дня в борьбе с климатическими изменениями.

"Глобальный ландшафт быстро развивается, новые технологии и научные достижения предлагают лучшие инструменты для принятия решений. ИИ, например, может значительно улучшить прогнозирование и моделирование различных сценариев", - пояснил Бабаев.

Он также подчеркнул, что региональные действия имеют глобальные последствия, и Каспийский опыт может повлиять на международную климатическую политику.

По словам президента COP29, Центральная Азия и Южный Кавказ, имеющие общую экосистему и граничащие с Каспийским морем, сталкиваются с серьезным климатическим давлением. Наиболее острой проблемой является дефицит водных ресурсов, усугубившийся в последние годы из-за изменения климата. Это способствовало опустыниванию по всему региону и снижению уровня воды в Каспийском, Аральском морях и озере Урмия в Иране.

"Высыхание Каспийского моря является одной из центральных проблем. Азербайджан предложил провести саммит прикаспийских государств для решения этого кризиса. Уровень Каспия сейчас упал до рекордного уровня с начала XIX века и, согласно мнению экспертов, продолжит снижаться в течение следующих 15–20 лет", - сказал он.

Бабаев отметил, что Каспийский кризис особо остро влияет на регионы Атырау и Актау в Казахстане, затрагивая сельское хозяйство, инфраструктуру, морские энергетические операции и порты. "Хотя ситуацию нельзя быстро обратить вспять, необходимы скоординированные действия, особенно меры по защите биоразнообразия и увеличению притока воды из ключевых рек, таких как Кура, Урал, Терек, Самур и Волга", - отметил Мухтар Бабаев.

Он подчеркнул, что на фоне дефицита водных ресурсов существует риск региональной конкуренции. Единый политический подход прикаспийских государств мог бы предотвратить эту напряженность и согласовать стратегии восстановления экосистемы Каспия.

"Высыхание Аральского моря, вызвавшее не только деградацию окружающей среды, но и социальные потрясения, включая массовую миграцию, является суровым прецедентом. Сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на смягчении последствий климатических изменений и адаптации к ним", - добавил Мухтар Бабаев.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Azerbaijan calling for regional cooperation with Central Asia to address issue of Caspian Sea

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