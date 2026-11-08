Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Мухтар Бабаев: Азербайджан готов к сотрудничеству для поддержки COP31

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 13:45
    Мухтар Бабаев: Азербайджан готов к сотрудничеству для поддержки COP31

    Азербайджан подтвердил свою приверженность сохранению наследия COP29 и продвижению реализации решений, принятых в Баку, посредством участия в COP31.

    Как сообщает Report, об этом написал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в социальной сети X.

    "Прибыв в Анталью для участия в COP31, мы вновь подтверждаем нашу приверженность сохранению наследия COP29 и продвижению реализации решений, принятых в Баку", - отметил он.

    По его словам, Азербайджан рассчитывает на сотрудничество с партнерами для сохранения достигнутого прогресса в области климатического финансирования, углеродных рынков и адаптации к изменению климата, поддержки председательства COP31 и укрепления преемственности в рамках процесса COP.

    Мухтар Бабаев COP29 COP31 Азербайджан
    Muxtar Babayev: Azərbaycan COP31-i dəstəkləmək üçün əməkdaşlığa hazırdır
    Mukhtar Babayev heads to COP31 to advance implementation of Baku decisions
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