Мухтар Бабаев: Азербайджан готов к сотрудничеству для поддержки COP31

Азербайджан подтвердил свою приверженность сохранению наследия COP29 и продвижению реализации решений, принятых в Баку, посредством участия в COP31.

Как сообщает Report, об этом написал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в социальной сети X.

"Прибыв в Анталью для участия в COP31, мы вновь подтверждаем нашу приверженность сохранению наследия COP29 и продвижению реализации решений, принятых в Баку", - отметил он.

По его словам, Азербайджан рассчитывает на сотрудничество с партнерами для сохранения достигнутого прогресса в области климатического финансирования, углеродных рынков и адаптации к изменению климата, поддержки председательства COP31 и укрепления преемственности в рамках процесса COP.