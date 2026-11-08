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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Muxtar Babayev: Azərbaycan COP31-i dəstəkləmək üçün əməkdaşlığa hazırdır

    Ekologiya
    • 08 noyabr, 2026
    • 13:38
    Muxtar Babayev: Azərbaycan COP31-i dəstəkləmək üçün əməkdaşlığa hazırdır

    Azərbaycan COP29-un irsini qorumağa və Bakıda qəbul edilmiş qərarların icrasını irəlilətməyə dair öhdəliyi COP31-də iştirakla təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "COP31-də iştirak etmək üçün Antalyaya səfər edərək, COP29-un irsini qorumağa və Bakıda qəbul edilmiş qərarların icrasını irəlilətməyə dair öhdəliyimizi bir daha təsdiqləyirik", - o bildirib.

    Qeyd olunub ki, Azərbaycan iqlim maliyyəsi, karbon bazarları və adaptasiya üzrə dinamikanı qoruyub saxlamaq, COP31 Sədrliyini dəstəkləmək və COP prosesi boyunca davamlılığı gücləndirmək üçün tərəfdaşlarla əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyir.

    Muxtar Babayev COP31
    Мухтар Бабаев: Азербайджан готов к сотрудничеству для поддержки COP31
    Mukhtar Babayev heads to COP31 to advance implementation of Baku decisions
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