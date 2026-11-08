Muxtar Babayev: Azərbaycan COP31-i dəstəkləmək üçün əməkdaşlığa hazırdır
- 08 noyabr, 2026
- 13:38
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Azərbaycan COP29-un irsini qorumağa və Bakıda qəbul edilmiş qərarların icrasını irəlilətməyə dair öhdəliyi COP31-də iştirakla təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"COP31-də iştirak etmək üçün Antalyaya səfər edərək, COP29-un irsini qorumağa və Bakıda qəbul edilmiş qərarların icrasını irəlilətməyə dair öhdəliyimizi bir daha təsdiqləyirik", - o bildirib.
Qeyd olunub ki, Azərbaycan iqlim maliyyəsi, karbon bazarları və adaptasiya üzrə dinamikanı qoruyub saxlamaq, COP31 Sədrliyini dəstəkləmək və COP prosesi boyunca davamlılığı gücləndirmək üçün tərəfdaşlarla əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyir.
Travelling to Antalya to participate in COP31, reaffirming our commitment to safeguarding the legacy of COP29 and advancing the implementation of the decisions adopted in Baku. We look forward to engaging with partners to maintain momentum on climate finance, carbon markets and adaptation, support the COP31 Presidency and strengthen continuity across the COP process. #COP31 #COP29 #ClimateAction— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) November 8, 2026