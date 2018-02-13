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    МПА СНГ направит наблюдателей на президентские выборы в Азербайджане

    Председатель Милли Меджлиса направил Председателю Совета МПА СНГ приглашение принять участие в мониторинге

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов направил Председателю Совета МПА СНГ, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко приглашение для группы наблюдателей от МПА СНГ принять участие в мониторинге за ходом подготовки и проведения внеочередных выборов президента Азербайджана, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МПА СНГ.

    В своем письме Октай Асадов особо отметил, что Азербайджан придает огромное значение дальнейшему развитию и углублению всесторонних связей с Межпарламентской Ассамблеей СНГ, в том числе в сфере наблюдения за выборами и референдумами.

    Межпарламентская Ассамблея сформирует и направит в Азербайджан группу наблюдателей, состоящую из парламентариев государств — участников МПА СНГ, а также сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).

    Напомним, внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля. 

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