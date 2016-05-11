​Москва: приграничные месторождения на Каспии должны разрабатываться на двусторонней основе

Баку. 11 Май. REPORT.AZ/ Приграничные месторождения между прикаспийскими государствами должны разрабатываться на основе двусторонних соглашений.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном МИД РФ интервью руководителя российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю, посла по особым поручениям МИД России Игоря Братчикова журналу Caspian Energy.

"Мы придерживаемся мнения, что подобные месторождения должны разрабатываться соседними странами на основе соглашений между ними, - заявил дипломат. - Хорошим примером взаимодействия в данной сфере является сотрудничество между Россией и Казахстаном".